Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 119
Folge 119: Plötzlich blind

23 Min.Ab 12

Der 28-jährige Mark Kühn strebt nach einem aufregenden Jet-Set-Leben. Für ihn zählen vor allem seine Karriere und der Spaß im Leben. Dadurch verliert er nicht nur seine Freundin Anna Seeler (26), sondern auch sein Augenlicht. Plötzlich ist alles schwarz und er kann nichts mehr sehen. Hilflos ist er nun auf sich allein gestellt. Doch erst als Mark blind ist, sieht er was wichtig im Leben ist ...

