Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Nichts geht mehr

SAT.1Staffel 8Folge 121
Nichts geht mehr

Nichts geht mehrJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 121: Nichts geht mehr

23 Min.Ab 12

Eigentlich will der Koch Max Sebening (44) nach Hamburg zu seiner Frau fahren, um sich mit ihr zu versöhnen. Doch dann geht alles schief: Sein Zug fällt aus, dann rennt ihn eine Frau über den Haufen und kurz danach muss er sich auch noch für sie mit ihrem Mann prügeln. Als er die Kosmetikerin Susanna Busche (40) aus Mitleid auch noch in seinem Hotelzimmer aufnimmt, geraten die beiden heftig aneinander. Eigentlich kein Beginn für eine Liebesgeschichte. Oder doch?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

