Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 24: Mein Leben für Dich
23 Min.Ab 12
Es ist Elena Stiebers (28) Hochzeitstag, und sie flüchtet vor einer Zukunft mit einem gewalttätigen Ehemann. Dabei landet sie in den Armen des 15 Jahre älteren Robert, der versucht, sich umzubringen, als er auf Elena trifft. Durch sie findet Robert wieder neuen Lebensmut, und Elena fühlt sich zum ersten Mal wieder sicher und geborgen. Das Schicksal hat die beiden zusammengebracht. Doch das Schicksal soll die beiden auch wieder trennen ...
