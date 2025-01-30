Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 28: Eine verbotene Nacht
23 Min.Ab 12
Es ist die Nacht der Nächte: Ellen wird 30. Doch die Feier endet mit einer Katastrophe - sie landet im Bett mit Erik, dem Verloben ihrer besten Freundin Katharina. Das Dilemma: Die beiden gestehen sich ihre Liebe. Ellen muss sich entscheiden: Verrät sie die Freundschaft zu ihrer besten Freundin oder betrügt sie ihr eigenes Herz?
