Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Baby zu verkaufen
23 Min.Ab 12
Rona Dahlhaus wünscht sich ein Baby. Doch erneut erleidet die Hoteliersgattin eine Fehlgeburt. Die 18-jährige Jule Winkler arbeitet in Ronas Hotel und ist bereits Mutter. Verstoßen von ihrer Familie und vom Kindsvater im Stich gelassen, findet sie Unterschlupf bei ihrem neuen Freund Nevio. Der macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen ihren Sohn Yannik. Nun ist Jule ist erneut schwanger. Die junge Frau sieht nur einen Ausweg - und macht Rona ein verzweifeltes Angebot ...
