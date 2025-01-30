Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 42: Zwei ungleiche Freunde
22 Min.Ab 12
Als Punk Mike Maschke (24) Sozialstunden in einem Altenheim ableisten muss, trifft er auf Karel. Karel ist verbittert, griesgrämig und sitzt im Rollstuhl. Doch Mike findet Zugang zu dem alten Mann. Er findet heraus, dass Karel bis vor kurzem noch erfolgreicher Besitzer eines Familienunternehmens war, bis ihn sein Sohn für unzurechnungsfähig erklären ließ. Mike will Karel helfen und setzt heimlich dessen Tabletten ab. Als der alte Mann plötzlich aufblüht, schwant Mike Böses ...
