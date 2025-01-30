Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Topmodel vom Dorf

SAT.1Staffel 8Folge 60
Das Topmodel vom Dorf

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 60: Das Topmodel vom Dorf

22 Min.Ab 12

Die Bauerstochter Resi Greiner wächst wohlbehütet bei ihrer Mutter auf dem Land auf. Die 19-jährige Dorfschönheit hat noch nicht viel von der Welt gesehen, als sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau beginnen will. Doch dann kommt ihr der Zufall zur Hilfe und sie wird von einem bekannten Modedesigner als Gesicht für seine neue Kollektion entdeckt. Schon bald findet sich das naive Mädchen in einer Welt aus Lügen, Intrigen und Machtspielen wieder. Ist das Glamourleben das wert?

