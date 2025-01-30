Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 78: Die Versuchung
22 Min.Ab 12
Kann der Glaube zu Gott stärker sein als das eigene Liebesglück? Diese Frage muss sich der 34-jährige Rafael Bricks stellen. Als er eine Stelle in einer neuen Stadt antritt, lernt er Lara (32) kennen und fühlt sich sofort zu ihr hingezogen. Da gibt es nur ein Problem: Rafael ist katholischer Priester! Trotzdem kann er Lara nicht vergessen und trifft sich mit ihr. Als die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Wind davon bekommt, steht Rafaels Zukunft auf dem Spiel ...
