Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 89: Verratene Liebe
23 Min.Ab 12
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Teilen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Schicksale - und plötzlich ist alles anders". // Verratene Liebe: In Nick hat die Drogenfahnderin Sabrina ihren Traummann gefunden. Alles scheint perfekt - doch dann beginnen die Probleme ...
