Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Spezialauftrag

SAT.1Staffel 9Folge 20
Folge 20: Der Spezialauftrag

23 Min.Ab 12

Mirko Bunzel steht erfolgreich im Leben: Er liebt seinen Job, mag seine Kollegen und hat ein super Verhältnis zu seinem Chef. Als dieser ihm einen Spezialauftrag anbietet, kann Mirko einfach nicht "nein" sagen. Er soll im Haus seines Chefs Kameras installieren, um dessen Frau eine Affäre nachzuweisen. Was Mirko noch nicht ahnt: Dieser Spezialauftrag wird ihn vor eine Entscheidung zwischen Leben und Tod stellen.

