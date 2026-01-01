Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 6
Folge 6: Zwei Mütter

22 Min.Ab 12

Die 18-jährige Abiturientin Lotta Schmitt ist ein glücklicher Teenager: Sie hat gute Noten, einen süßen Freund und ein liebevolles Verhältnis zu ihren Eltern. Doch Lottas heile Welt gerät ins Wanken, als eines Tages eine fremde Frau vor ihrer Haustür steht und von Lottas Mutter schroff abgewiesen wird. Als Lotta herausfinden will, wer die Besucherin ist, stößt sie bei ihrer Mutter auf eine Mauer des Schweigens ...

SAT.1
