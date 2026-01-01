Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 17: Egal was es kostet
22 Min.Ab 12
Die 25-jährige Mira wird im Blumenladen ihrer Mutter niedergeschlagen und will dort nicht mehr arbeiten. Sie möchte eh viel lieber Medizin studieren. Doch dazu fehlt ihr das Geld. Ihre Mutter und deren Freund können und wollen Mira nicht unterstützen. Schnell merkt sie, dass selbst drei Nebenjobs ihr Problem nicht lösen. Mira steht kurz davor ihren Traum aufzugeben - bis ihre beste Freundin ihr plötzlich ein unmoralisches Angebot macht. Was ist Mira bereit für Geld zu tun?
