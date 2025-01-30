Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 5
23 Min.Ab 12

Die Witwe Astrid Decker (39) verschweigt ihrer 16-jährigen Tochter Lisa, dass sie sich in ihren Mathelehrer verliebt hat. Das ist besonders schwierig, weil Lisa in Mathematik schlecht steht und Angst um ihr Abitur hat. Als sie von der Affäre erfährt, rastet sie aus. Sie schmiedet mit ihrer Freundin einen Plan, wie sie durch Betrug an die Abiturklausuren kommen kann. Doch damit setzt sie nicht nur ihre Zukunft, sondern auch die Beziehung ihrer Mutter auf's Spiel.

