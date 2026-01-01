Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 9: Starke Mädchen
22 Min.Ab 12
Kopfschutz statt Kopftuch? Aishe Al Sayed (16) ist Muslima und will Boxerin werden. Aber sie muss ihren Sport vor ihrem Vater verheimlichen. Hamid al Sayed ist streng, konservativ und hasst jede Art von Kampfsport. Verzweifelt steht Aishe zwischen der Liebe zum Boxen und der Loyalität zu ihren Eltern. Als Aishe beobachtet, wie Jugendliche einen Rentner fast totprügeln, muss sie sich entscheiden. Das Richtige tun oder ihren Traum weiterleben?
