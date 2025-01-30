Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Hausdrache

SAT.1Staffel 9Folge 15
Der Hausdrache

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 15: Der Hausdrache

23 Min.Ab 12

Bürokauffrau Lisa zieht endlich zu ihrem Freund Lutz. Doch sie wird hier alles andere als mit offenen Armen empfangen: Lutz' Mutter setzt alles daran, die beiden auseinander zu bringen. Als Lisa herausfindet, was sich hinter der bösen Fassade verbirgt, sieht sie eine Chance, ihrer Schwiegermutter in Spe die Stirn zu bieten. Doch muss man Gleiches mit Gleichem vergelten?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

