Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 4: Das Liebesnest
23 Min.Ab 12
Bennos (32) Bruder Tim (36) ist erfolgreich, zielstrebig und ein Frauenschwarm. Doch Benno kennt das wahre Gesicht seines Bruders: Kaltherzig, skrupellos, untreu. Für Tim sind Frauen nur Mittel zum Zweck. Im Job geht er über Leichen. Aber Benno ist abhängig von seinem Bruder. Als Benno sich in eine der von Tims "abgelegten" Frauen verliebt muss er sich entscheiden: Will er ein Leben lang die Marionette seines Bruders sein oder wird er allen die Wahrheit über Tim sagen?
