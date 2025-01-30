Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 12: Spurensuche
22 Min.Ab 12
Im Leben von Dr. Helge Haller (35) und seiner Verlobten Maya Wendkte läuft alles perfekt. Sie planen ein eigenes Haus und Kinder, doch dieser Wunsch wird ihnen schneller erfüllt als gedacht. Eines Tages steht der 15-jährige Timo Greve vor den beiden und behauptet, dass er Helges Sohn sei. Unter Schock lässt Helge einen Vaterschaftstest machen, der zu seinem Erstaunen positiv ausfällt. Helge kontaktiert Timos Mutter und erfährt ein längst vergessenes Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick