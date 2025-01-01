Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Schokobär

DisneyStaffel 4Folge 25
Mein Schokobär

Mein SchokobärJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 25: Mein Schokobär

21 Min.Ab 6

J.D. hat endlich eine eigene Wohnung gefunden und will seinen Auszug gebührend feiern - doch Turk lässt das Ganze kalt. Er will lieber etwas mit Carla unternehmen, nun, da ihre erste große Krise überwunden ist. Enttäuscht legt sich J.D. postwendend einen neuen schwarzen Kumpel zu, den er nur noch "Schokobär 2" nennt. Turk wird bewusst, dass er um seinen Freund kämpfen muss. Außerdem sind die Freunde geschockt, als Elliot bekannt gibt, dass sie das Sacred Heart verlassen wird.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen