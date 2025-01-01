Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Staffel 5Folge 10
Folge 10: Meine Therapie

21 Min.Ab 6

Eigentlich hat er mit Julie das große Los gezogen, doch wie so oft in seinen Beziehungen stört sich J.D. an zahllosen Kleinigkeiten. Alle seine Freunde warnen ihn davor, dem zu viel Bedeutung beizumessen, doch J.D. lässt sich von immer neuen Sachen irritieren. Carla unterdessen hadert mit dem Schicksal, dass sie nicht endlich schwanger wird. Aber auch vor einem Fruchtbarkeitstest, zu dem ihr der Gynäkologe rät, scheut sie zurück.

