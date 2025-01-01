Scrubs - Die Anfänger
Folge 20: Mein Mittagessen mit Cox
23 Min.Ab 6
Im "Sacred Heart" warten drei Patienten dringend auf neue Organe, doch für keinen von ihnen ist ein Spender in Sicht. Dann jedoch wird die ehemalige Patientin Jill eingeliefert, die vermeintlich an einer Überdosis Kokain gestorben ist. J.D. fühlt sich für ihren Tod verantwortlich. Ihre Organe scheinen aber die Leben der drei Patienten zu retten, denn die Transplantation verläuft problemlos. Dann aber stellt sich heraus, dass Jill nicht an Kokain, sondern an Tollwut gestorben ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
