Mein kleiner Tollpatsch

Folge 9: Mein kleiner Tollpatsch

21 Min.Ab 6

J.D. will einfach nicht auf Elliot hören. Obwohl sie ihn warnt, nichts zu überstürzen, ist er so Feuer und Flamme für seine hübsche neue Bekanntschaft Julie, dass er sogar ein Grundstück kauft. Währenddessen hat Turk seine Leidenschaft fürs Playback-Singen entdeckt und übt fleißig mit Lloyd, Ted und dem Hausmeister in dessen neu gegründeter Airband. Es dauert jedoch nicht lange, bis dies Dr. Kelsos Missfallen erregt ...

