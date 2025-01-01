Scrubs - Die Anfänger
Folge 7: Mein Weg nach Hause
22 Min.Ab 6
Manchmal ist es alles andere als einfach, in den Feierabend zu kommen. Vor allem, wenn man einen Pieper hat, wie J.D. Obwohl er an seinem freien Tag einfach nur nach Hause will, wird er ständig zurück ins Krankenhaus geholt. Inzwischen hat sich Carla bereit erklärt, auf Dr. Cox' Sohn Jack aufzupassen. Doch schnell wächst ihr alles über den Kopf und sie beginnt zu zweifeln, ob sie überhaupt bereit für ein eigenes Kind ist ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
