Scrubs - Die Anfänger
Folge 6: Mein falscher Rückschluss
21 Min.Ab 6
Turk und Elliot finden einfach nicht den Grund für die Schmerzen, über die ihr Patient klagt. J.D. interpretiert unterdessen die Fröhlichkeit einer alten Dame fälschlicherweise als Wunsch, die Behandlung ihrer fatalen Krankheit einzustellen. Auch Carla hat ihre Probleme: Sie soll alle Mitarbeiter des "Sacred Heart" für ein Gruppenfoto versammeln. Als sie es endlich geschafft hat, verdirbt der Hausmeister mit einem Spiegel die Aufnahme. Stocksauer stellt Carla ihn zur Rede.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
