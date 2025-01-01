Scrubs - Die Anfänger
Folge 8: Mein Recht auf ein Dankeschön
21 Min.Ab 6
Zusammen mit Turk macht J.D. sich auf den Weg, ein Dankeschön von einem undankbaren Patienten einzufordern, dem er das Leben gerettet hat. Doch in dessen Garten stoßen sie auf eine Herde Strauße, was ihr Vorhaben nicht gerade erleichtert. Auch Elliot hat ein ungewöhnliches Problem: Nach einer heftigen Küsserei findet sie heraus, dass ihr Schwarm verheiratet ist. Natürlich drängt Elliot ihn, seiner Frau diesen Fehltritt zu beichten, aber damit fangen die Probleme erst an ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
