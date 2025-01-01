Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine clevere Idee

DisneyStaffel 5Folge 16
Meine clevere Idee

Meine clevere IdeeJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 16: Meine clevere Idee

22 Min.

Turk findet vor Carla heraus, dass sie schwanger ist, und lässt sich von J.D. überzeugen, dass das gesamte Personal Carla mit dieser Nachricht überraschen sollte. Gerade noch rechtzeitig erkennt Turk aber, dass sich seine Frau nichts sehnlicher wünscht, als ihren Freunden im Falle des Falles die Nachricht selbst zu überbringen. Deshalb muss J.D. die ganze Aktion abbrechen und hoffen, dass sich niemand verplappert. Zumindest bis Carla einen neuen Test macht ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen