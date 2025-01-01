Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein Schützling

Staffel 5Folge 12
Mein Schützling

Mein SchützlingJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 12: Mein Schützling

21 Min.Ab 6

Dr. Kelso ist außer sich vor Wut: Ein Vogel hat sich im Sacred Heart eingenistet. Er beauftragt den Hausmeister, das Tier zu verjagen, doch der findet schnell Gefallen am kleinen Piepmatz - und behält ihn als Haustier ... J.D. schlägt sich mit einem anderen Störenfried herum. Sein Assistent Keith ist einfach ekelerregend perfekt! Also schiebt J.D. ihm jede Menge Fehler unter, obwohl Keith nie Fehler macht, und versucht sogar zu erreichen, dass Keith gefeuert wird.

