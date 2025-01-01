Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Déjà-vu

DisneyStaffel 5Folge 22
Mein Déjà-vu

Mein Déjà-vuJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 22: Mein Déjà-vu

21 Min.Ab 6

Dr. Cox erscheint endlich wieder zum Dienst und drangsaliert die jungen Ärzte genauso wie früher. Nur Elliot fällt auf, dass Dr. Cox seine Sicherheit verloren hat. Sie versucht, ihn dazu zu bewegen, dass er mit ihr darüber redet. Während Carla Turk alles verbietet, was sie während ihrer Schwangerschaft auch nicht darf, kommt J.D. seine Umgebung zunehmend seltsamer vor: Er hat immer öfter das Gefühl, Ereignisse schon einmal erlebt zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen