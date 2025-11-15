Zum Inhalt springenBarrierefrei
DisneyStaffel 9Folge 2vom 15.11.2025
21 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

J.D.s Zögling Lucy bemüht sich gegen Dr. Cox' ausdrücklichen Willen um den sympathischen, alkoholkranken Patienten Alan und besorgt ihm einen Platz in einer Entzugsklinik. Als Alan wenige Tage später sturzbetrunken wieder ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist Cox so schadenfroh wie Lucy verzweifelt ... Denise und Drew wollen sich nicht eingestehen, dass sie einander wirklich mögen. Turk und J.D. bearbeiten die beiden, sich zueinander zu bekennen.

Disney
