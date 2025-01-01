Scrubs - Die Anfänger
Folge 7: Unsere weißen Kittel
21 Min.Ab 12
Cole präsentiert etwas aus Drews dunkler Vergangenheit, um ihm seinen Platz als Festredner bei der feierlichen Arztkittelvergabe streitig zu machen. Lucy soll Dr. Cox schlüssig erklären, warum sie Ärztin werden will. Sie kann ihn lange nicht zufriedenstellen. Denise muss sich indessen überwinden, ihre weibliche Seite nicht mehr zu verstecken.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
