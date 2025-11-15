Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lucy muss sich einen neuen Mentor suchen. Ihre Wahl fällt auf Denise, die zunächst ablehnt, es Lucy dann aber doch erlaubt, ihr bei der Arbeit über die Schulter zu sehen. Schließlich kann sie ihr die unangenehmen Aufgaben abnehmen ... J.D. ist eifersüchtig auf Drew, da der Cox' Lieblingsstudent ist, und behandelt ihn dementsprechend schlecht. Als Drew ihn um Hilfe bittet, da er plötzlich bei Cox in Ungnade gefallen ist, lehnt J.D. ab ...

