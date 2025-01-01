Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Unsere Besten

Staffel 9Folge 6
Unsere Besten

Unsere BestenJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 6: Unsere Besten

21 Min.Ab 6

Turk, der seinen besten Freund schrecklich vermisst, macht sich auf die Suche nach einem Ersatz für J.D.. Cole fürchtet aufgrund eines Missverständnisses, sein Vater könnte erfahren, dass er derzeit der schlechteste Student seines Jahrgangs ist. Deshalb gibt er sich große Mühe und erledigt alle ihm von Dr. Cox auferlegten Arbeiten mit großem Fleiß. Lucy, immer noch auf der Suche nach einem Vorbild, findet in Elliot die Ärztin, der sie nacheifern will ...

