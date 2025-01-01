Scrubs - Die Anfänger
Folge 8: Unsere schrägen Paare
21 Min.Ab 6
Lucy muss sich damit auseinandersetzen, dass sie mit Cole nicht nur ein Abenteuer verbindet, sondern dass sie ihn wirklich gern hat. Denise und Drew ärgern Duncook und Underhill, indem sie ihnen immer wieder ihr Wägelchen wegnehmen. Turk und Dr. Cox liegen ständig im Wettstreit miteinander, stellen am Ende jedoch fest, dass sie sich beruflich wunderbar ergänzen und aufeinander verlassen können.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
