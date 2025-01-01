Scrubs - Die Anfänger
Folge 13: Unser Dankeschön
21 Min.Ab 12
Lucy legt sich mächtig ins Zeug, um Ben angemessen zu verabschieden, doch sie findet bei ihren Kommilitonen keine Unterstützung. Turk gibt Cole, der Chirurg werden will, schwere Aufgaben auf, um seinen Willen und sein Durchhaltevermögen zu prüfen. Denise und Drew sind sich nicht einig, ob sie zusammenziehen sollen.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
