Scrubs - Die Anfänger
Folge 12: Unsere Fahrkünste
21 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
Als bei Cole ein Melanom diagnostiziert wird, und außer Lucy keiner seiner Kommilitonen kommt, um ihm beizustehen, wird ihm mit Kelsos Hilfe allmählich klar, dass er sich um seine Freunde bemühen muss. Kelso muss aufgrund strenger Bestimmungen seiner Krankenversicherung vorübergehend seinen Führerschein abgeben. Denise und Cox geraten aneinander, bis sie feststellen, wie ähnlich sie einander sind.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
