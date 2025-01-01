Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Unsere Blutsauger

Unsere Blutsauger

Scrubs - Die Anfänger

Folge 5: Unsere Blutsauger

21 Min.Ab 12

An J.D.s letztem Tag versuchen er und Turk herauszufinden, wer von den Studenten J.D. eine schlechte Dozentenbewertung gegeben hat. Lucy hat indessen Schwierigkeiten, ohne J.D.s Hilfe eine Prüfung zu bestehen. Drew und Denise stellen verwundert fest, dass sie keine Affäre haben, sondern eine richtige Beziehung führen.

