Staffel 1Folge 21
Das ZauberkrautJetzt kostenlos streamen
Simsalabim Sabrina
Folge 21: Das Zauberkraut
22 Min.Ab 6
Kurz vor Abschluss ihrer Prüfungsaufgabe vernichten Cassandra und Sabrina durch einen dummen Streit das ach, so seltene Zauberkraut Salbei-Muscaria. Nun müssen sie in der Unterwelt danach suchen. Auf der Flucht vor einem Monster retten sie sich in die Graue Zone und geraten dort in die Fänge eines Zyklopen, der sie kochen will, nachdem sie ihn vorher wie wild beschimpft haben. Sabrina gelingt es, durch ein einfühlsames Gespräch, den Zyklopen dazu zu bringen, sie freizulassen und ihnen obendrein auch noch das Zauberkraut mitzugeben.
