Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Lex gegen Jonathan

WarnerStaffel 5Folge 10
Lex gegen Jonathan

Lex gegen JonathanJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 10: Lex gegen Jonathan

41 Min.Ab 12

Smallville fiebert der Senatorenwahl entgegen. Die beiden Spitzenkandidaten sind Lex und Jonathan, die erbittert um jede Stimme kämpfen. Lex hat eine besonders energische Unterstützerin namens Samantha, die für den Sieg ihres Kandidaten sogar über Leichen gehen würde. Während Jonathan fleißig durch Kansas reist, um Anhänger zu finden, investiert der wohlhabende Lex viel Geld in Eigenwerbung. Samantha hat unterdessen ihren eigenen Plan, wie sie Jonathan unschädlich machen kann.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen