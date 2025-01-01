Smallville
Folge 10: Lex gegen Jonathan
41 Min.Ab 12
Smallville fiebert der Senatorenwahl entgegen. Die beiden Spitzenkandidaten sind Lex und Jonathan, die erbittert um jede Stimme kämpfen. Lex hat eine besonders energische Unterstützerin namens Samantha, die für den Sieg ihres Kandidaten sogar über Leichen gehen würde. Während Jonathan fleißig durch Kansas reist, um Anhänger zu finden, investiert der wohlhabende Lex viel Geld in Eigenwerbung. Samantha hat unterdessen ihren eigenen Plan, wie sie Jonathan unschädlich machen kann.
