Smallville
Folge 2: Ein Mensch zu sein
41 Min.Ab 12
Nach dem Kampf mit den Kryptoniern hat Clark seine Superkräfte verloren. Das stört ihn aber überhaupt nicht, denn nun kann er zum ersten Mal an eine gemeinsame Zukunft mit Lana denken. Doch dann werden Clarks Eltern von drei Wahnsinnigen entführt, die Clark dazu zwingen wollen, bei LuthorCorp einzubrechen. Die drei ahnen nicht, dass der Superheld gar keiner mehr ist ...
