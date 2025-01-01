Smallville
Folge 18: Scherben
41 Min.Ab 12
Eine Elfjährige mit telepathischen Fähigkeiten wird für den Tod mehrerer Menschen verantwortlich gemacht. Das Mädchen kann durch Gedankenkraft Glas zum Splittern bringen. Clark glaubt nicht, dass die Kleine etwas mit den Morden zu tun hat und will ihr helfen. Gleichzeitig versucht Clark, die Anzeichen einer beginnenden Liaison zwischen Lana und Lex zu ignorieren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick