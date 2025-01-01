Smallville
Folge 6: Verbrechen verführt
40 Min.Ab 12
Chloe bekommt in der Redaktion einen Anruf von einer verzweifelten Frau, die sich mit ihr treffen will. Chloe erscheint mit Lois am vereinbarten Treffpunkt und muss mitansehen, wie die Anruferin von einem Auto überfahren wird, das dann mit Vollgas wegfährt. Sie erfährt, dass die Tote als Stripperin in einem Nachtclub arbeitete. Daraufhin überredet sie Lois, sich als Tänzerin in den Club zu schmuggeln, um die dortigen Machenschaften aufzudecken.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick