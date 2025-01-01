Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Verbrechen verführt

WarnerStaffel 5Folge 6
Verbrechen verführt

Verbrechen verführtJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 6: Verbrechen verführt

40 Min.Ab 12

Chloe bekommt in der Redaktion einen Anruf von einer verzweifelten Frau, die sich mit ihr treffen will. Chloe erscheint mit Lois am vereinbarten Treffpunkt und muss mitansehen, wie die Anruferin von einem Auto überfahren wird, das dann mit Vollgas wegfährt. Sie erfährt, dass die Tote als Stripperin in einem Nachtclub arbeitete. Daraufhin überredet sie Lois, sich als Tänzerin in den Club zu schmuggeln, um die dortigen Machenschaften aufzudecken.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen