Smallville - Staffel 5, Folge 16
Folge 16: Dressiert

42 Min. Ab 12

Um Clark zu schaden, setzt Lex eine Hypnotiseurin auf ihn an. Die mysteriöse Dame schafft es, Clark so weit zu manipulieren, dass er Lana vor den Kopf stößt und diese nichts mehr von ihm wissen will. Chloe findet heraus, dass sich die Macht der Hypnotiseurin aus dem Kryptonit-Amulett speist, das sie um den Hals trägt. Obwohl es Chloe gelingt, das Amulett zu zerstören, liegt nun auch Clarks und Lanas Beziehung in Trümmern.

