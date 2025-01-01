Smallville
Folge 11: Zeugen der Ankunft
40 Min.Ab 12
Jeder hält die beiden Ex-Polizisten Flynn und Harris für verrückt. Angeblich sind die beiden die einzigen Überlebenden, die die Landung der Kryptonier miterlebt haben. Um endlich zu beweisen, dass sie nicht völlig übergeschnappt sind, versuchen die skrupellosen Cops, Lex dazu zu zwingen, ihnen zu zeigen, wo er das Kryptonier Raumschiff versteckt hat - mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf Verluste.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick