Smallville
Folge 15: Cyborg
40 Min.Ab 12
Der junge Footballspieler Victor Stone kam bei einem Unfall ums Leben. Lex und sein Team von LuthorCorp beleben den Toten wieder und optimieren seinen Körper durch Maschinenteile. Victor - nun halb Mensch, halb Maschine - gelingt die Flucht. Dabei wird er von Lana angefahren und trifft so auf Clark. Die beiden kennen sich von früher und tun sich nun gegen Lex und seine Leute zusammen.
