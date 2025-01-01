Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Santa Clark

WarnerStaffel 5Folge 9
Santa Clark

Santa ClarkJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 9: Santa Clark

42 Min.Ab 12

Lex wird mit einer schweren Schussverletzung ins Krankenhaus gebracht. Während er mit dem Tod ringt, hat er Visionen von einem Leben, das nicht unter der Kontrolle seines Vaters steht. Er sieht sich als freien glücklichen Mann, der mit Lana verheiratet ist. Als Lana aber plötzlich in Lebensgefahr schwebt, weiß er, dass er ihr nur mit Hilfe seines Vaters das Leben retten kann. Als er im Krankenhaus erwacht, fällt er eine Entscheidung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen