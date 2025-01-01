Smallville
Folge 9: Santa Clark
42 Min.Ab 12
Lex wird mit einer schweren Schussverletzung ins Krankenhaus gebracht. Während er mit dem Tod ringt, hat er Visionen von einem Leben, das nicht unter der Kontrolle seines Vaters steht. Er sieht sich als freien glücklichen Mann, der mit Lana verheiratet ist. Als Lana aber plötzlich in Lebensgefahr schwebt, weiß er, dass er ihr nur mit Hilfe seines Vaters das Leben retten kann. Als er im Krankenhaus erwacht, fällt er eine Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick