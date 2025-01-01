Was ich tat, tat ich aus Liebe...Jetzt kostenlos streamen
Smallville
Folge 12: Was ich tat, tat ich aus Liebe...
42 Min.Ab 12
Clark ist entschlossen, Lana über seine Herkunft aufzuklären und ihr mit einem Heiratsantrag seine Liebe zu gestehen. Tatsächlich nimmt Lana den Antrag an. Doch nur wenige Tage später passiert das Schlimmste, was Clark hätte passieren können. Lana wird in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Doch ist das alles wirklich reiner Zufall?
