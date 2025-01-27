Die Kiez-Streife: Einsatz für die DavidwacheJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 15: Die Kiez-Streife: Einsatz für die Davidwache
46 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Messerstecherei, Handydiebstahl, Betrunkene außer Rand und Band - eine ganz normale Samstagnacht auf St. Pauli. Die Polizist:innen der Hamburger Davidwache sind an Wochenenden im Dauereinsatz. St. Pauli gilt mittlerweile als der deutsche Ballermann. An den Wochenenden fluten zehntausende Partygänger das Viertel, ganz nach dem Motto: Feiern, bis die Polizei kommt.
