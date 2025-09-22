Mein täglich Brot ... Backen wie die BestenJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 23: Mein täglich Brot ... Backen wie die Besten
45 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12
Deutschland ist Brotweltmeister: Über 3.200 Brotsorten, 53 Kilo Verbrauch pro Kopf. Die Meisterbäckerinnen Johanna Lenhardt und Lea Wagner wollen nun auch den Weltmeistertitel holen - gefordert sind Können, Kreativität und Präzision. Die "Wildbakers" verraten Tipps und Tricks für das perfekte Baguette-Brot. Handwerksbäcker Andreas Schwab setzt auf regionale Zutaten, lange Teigreife und traditionelle Rezepte.
