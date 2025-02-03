Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Die Kiez-Streife: Einsatz für die Fahrrad-Cops

SAT.1Staffel 2024Folge 16vom 03.02.2025
46 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12

Wenn es in deutschen Großstädten schneller oder rücksichtsloser zugeht als die Polizei erlaubt, kommen die Fahrrad-Cops ins Spiel. Für die radelnden Beamten gibt es immer mehr zu tun, denn der Wahnsinn auf den Straßen nimmt zu. Auch Raser und PS-Freaks in getunten Sportwagen gehören zu ihrer Stammkundschaft. Bei den Kontrollen kann es für die Autofahrer dann richtig teuer werden ...

