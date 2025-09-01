Ich mach in Döner! Vom Imbiss zum KultJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 20: Ich mach in Döner! Vom Imbiss zum Kult
45 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Deutschland steht auf Döner. Kein anderer Fastfood-Snack ist beliebter. Jeden Tag werden hierzulande rund 3,1 Millionen Kebaps gegessen, das entspricht etwa 2000 Exemplaren pro Minute. Das türkische Gericht hat die Currywurst in der Beliebtheit längst hinter sich gelassen. Was ist das Erfolgsrezept?
