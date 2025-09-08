Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2024Folge 22vom 08.09.2025
45 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12

Das "Index" führt seit 1988 den Titel "Größte Disko Deutschlands". Mitten im Industriegebiet, nahe dem Autobahnkreuz Schüttdorf in Niedersachen, führen die Brüder Bösch den Club inclusive größte Eisbar der Welt. Doch in dieser Nacht läuft nicht alles wie geplant: Das Wetter bereitet Betreiber Holger Bösch Sorgen. Kurz vor der Eröffnung gießt es wie aus Kübeln. Wird der für die Beachparty extra mit Sand aufgeschüttete Außenbereich überhaupt zugänglich sein?

